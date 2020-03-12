"Безопасность превыше всего": Наоми Кэмпбелл показала, в каком виде теперь ходит

Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в соцсетях несколько фотографий, продемонстрировав, в каком виде теперь путешествует из-за пандемии нового коронавируса.

Одна из фотографий сделана в автомобиле. Видно, что Наоми "упакована" полностью: очки и маска.

На другом фото, которое, кстати, сделала ее коллега – супермодель Линда Евангелиста, Наоми позирует уже в аэропорту. На нем Кэмпбелл – в белом защитном комбинезоне, латексных перчатках, маске и больших очках.

В подписи к снимкам 49-летняя модель пишет, что "безопасность превыше всего, и сегодня она должна быть на высшем уровне".

Куда именно летела звезда подиума, она не сообщила, но пообещала в ближайшее время опубликовать на YouTube видео этого перелета.