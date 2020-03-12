Теннис на карантине. Готовится отмена всех турниров на два месяца

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация проводят экстренные совещания по поводу отмены турниров, назначенных на весенние месяцы. Инсайдеры сообщают, что мировой теннис может замереть на 8-10 недель.

Пока нет информации об отмене двух турниров "Большого шлема" – французского Roland Garros и английского Wimbledon, сообщает авторитетная британская The Guardian. Однако, согласно информации издания, ATP, WTA и организаторы соревнований провели экстренные переговоры, касающиеся приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.