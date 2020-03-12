3D-камера в iPhone 12 позволит взглянуть на мир по-новому

Как минимум одна из новых моделей смартфонов Apple, которые будут представлены этой осенью, получит 3D-камеру с расширенными возможностями для фото- и видеосъемки, а также приложений дополненной реальности. Над этой технологией компания работает на протяжении более двух лет, сообщает Fast Company со ссылкой на собственный источник.

По словам информатора, новая камера с "3D-зрением" представляет собой комбинацию лазера, датчика и программного обеспечения. Испуская свет, сенсор может очень точно измерять расстояние между устройством и различными объектами, что поможет улучшить работу портретного режима и эффекта боке (когда задний план размывается, а лицо человека остается в фокусе).

Новая камера найдет применение и в дополненной реальности: оценивая глубину пространства, система сможет лучше выстраивать 3D-карты окружающей обстановки и точнее располагать виртуальные предметы на экране. По слухам, для этого в iOS 14 (выйдет в сентябре-октябре) как раз появится новое AR-приложение, которое позволит навести камеру смартфона на товар в магазине и увидеть информацию вокруг него.

Сейчас датчик глубины используются только во фронтальной камере iPhone (TrueDepth). Там эта система в основном применяется для работы функции распознавания лица Face ID и создания анимодзи (анимированных смайликов). Как говорит собеседник Fast Company, новые лазеры Apple закупит у американской Lumentum — той же фирмы, которая поставляет датчики для TrueDepth-камер.

Напомним, что последние и самые дорогие модели смартфонов Apple — iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — оснащаются тройной камерой: основным, широкоугольным и телеобъективом с функцией 2-кратного зума (каждый на 12 мегапикселей). Вспомогательная 3D-камера существенно расширит их возможности — например, позволит записать видео, на котором скейтбордист в момент прыжка отображается в 3D и "отслаивается" от фона, причем в суперзамедленном режиме.