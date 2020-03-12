12 марта 202016:20

Более 12 000 автомобилей Lada требуют ремонта дефектных тормозов

АвтоВАЗ и Росстандарт официально объявили очередную отзывную кампанию, которая коснется 12 192 автомобилей моделей Vesta, XRAY и Largus. Участвовать в ней будут вынуждены самые свежие машины, сошедшие с тольяттинского конвейера.

О том, какие обнаруженная неисправность может повлечь последствия для водителя и пассажиров, ни производитель, ни контролирующее ведомство не сообщают. А вот о сути проблемы известно: связана она с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов, работоспособность которого вызывает у АвтоВАЗа сомнения.

Владельцев автомобилей, попадающих под отзывную кампанию, дилеры тольяттинского предприятия уведомят письмом или по телефону. На сервисных станциях обратный клапан планируется проверить и при необходимости бесплатно заменить.

Отмечено, что отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с сентября 2019 года по настоящее время, то есть по сути, проверить необходимо самые свежие экземпляры вышеуказанных моделей. К слову, уточнить, участвует ли конкретный автомобиль в отзыве, можно, сверив VIN-номер машины со списком, опубликованным на сайте регулятора. Если же номер в списке обнаружится, Росстандарт рекомендует связаться с ближайшим дилером на предмет визита.

Сервисную кампанию, связанную с тормозами своих машин, АвтоВАЗ относительно недавно уже объявлял. Осенью прошлого года на сервисы отправились около 4 тысяч Lada Granta, у которых была выявлена аналогичная неисправность - проблема с обратным клапаном.

Текст: АвтоВести

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