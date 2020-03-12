Китайские авиакомпании заявили о рекордных убытках в феврале

Китайские авиалинии сообщили о рекордных потерях в феврале, которые оцениваются в 20,96 млрд юаней (3 млрд долларов США) после отмены десятков тысяч рейсов в страну и из страны из-за вспышки коронавируса, сообщило Управление гражданской авиации Китая (CAAC), передает South China Morning Post.

Пассажирооборот сократился на 84,5% до 8,34 миллиона человек, в то время как объемы грузоперевозок снизились на 21% до 297 тысяч тонн в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показали данные авиационного регулятора.

Ожидалось, что февраль станет оживленным месяцем для авиаперевозок в Китае после того, как в начале месяца завершились мероприятия по празднованию Лунного Нового года

Но общенациональные ограничения на поездки, которые были приняты для сдерживания распространения коронавируса, что и нарушило эти планы.

Отмена около 10 тысяч рейсов в день, или около двух третей от общего числа ежедневных рейсов в феврале, оказала огромное финансовое давление на авиакомпании и аэропорты.

По словам представителей CAAC, рейсы должны возобновляться постепенно, когда экономическая и социальная жизнь в стране нормализуется. Тем не менее, люди по-прежнему не хотят летать, поскольку распространение нового вируса до сих пор не полностью находится под контролем.

По данным CAAC, в первую неделю марта было возобновлено только 40 процентов внутренних рейсов. Первоначальным эпицентром вспышки коронавируса был Китай, с которым более 70 стран ввели ограничения на авиасообщение.

Авиационный регулятор уже объявил о ряде мер по смягчению удара, включая субсидии китайским перевозчикам и дополнительное финансирование международных рейсов.

Китайские авиалинии пытаются компенсировать потери путем сокращения тарифов. Shenzhen Airlines, подразделение государственной авиакомпании Air China, представило специальное предложение на рейс из Шэньчжэня в Чунцин с билетом в один конец на 1000 км стоимостью всего 100 юаней (14 долларов). Это составляет около 5 процентов от стандартной цены в 1940 юаней (276 долларов) за рейс, который длится два часа и 15 минут.

Один из крупнейших авиаперевозчиков Китая, Hainan Airlines, фактически перешел под управление правительством провинции Хайнань после того, как его основной акционер, HNA Group, обратился к правительству за помощью в разрешении растущих рисков ликвидности и замедления бизнеса из-за вспышки.

Ожидается, что авиакомпании по всему миру пострадают от продолжающегося распространения этой болезни. В прогнозе, опубликованном 5 марта, Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что авиакомпании могут потерять до 113 миллиардов долларов США от вспышки коронавируса, что в четыре раза превышает их оценку двумя неделями ранее.

Новые ограничения на международные поездки, в том числе запрет на въезд в США иностранцам из европейских стран, за исключением Великобритании, и запрет на въезд в Индию практически для всех иностранцев только увеличат потери.