12 марта 202018:53

Усыновленный американцами сын встретился с матерью, бросившей его 25 лет назад

В "Прямом эфире" – встреча 25-летнего Брука Арнольда из США и Аллы Барановой из Иркутской области.

Четверть века назад она написала отказ от рожденного ею мальчика и больше о нем никогда не слышала.

Впоследствии она стала матерью двоих детей, но после трагической смерти одного из сыновей решила найти ребенка, от которого отказалась.

Вполне вероятно, что Брук Арнольд, который родился 25 лет назад в городе Усолье-Сибирское под Иркутском в тот самый день, и есть ее сын-отказник, которого в 4-летнем возрасте усыновила семья американцев.

Вместе с ним прилетела в Москву и его сестра Чейли. Ее тоже вместе с Бруком – и тоже в 4-летнем возрасте — усыновила та самая семья из США.

Девушка говорит: она рада, что ее удочерили американцы, потому что выросла в любящей и дружной семье, и счастлива, что ее брат нашел родных.


Действительно ли Алла – мать Брука? Как она объясняет свой отказ от младенца? Что показал тест ДНК, который сдал Арнольд, и как он отреагировал на встречу с Аллой Барановой?

Кто его биологический отец, и будет ли молодой американец в дальнейшем общаться с биологической матерью, если подтвердится их родство?

О встрече через четверть века – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

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