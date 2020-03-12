12 марта 202016:55 Анатолий Глянцев

На окраинах Солнечной системы обнаружено более ста новых объектов

Далеко за орбитой Нептуна было обнаружено более сотни новых астероидов. Возможно, это достижение поможет отыскать и таинственную "планету X".

Проект Dark Energy Survey (DES), то есть "Обзор [с целью изучения] тёмной энергии", стартовал в 2013 году и недавно завершился. В течение шести лет астрономы наблюдали площадку в 5000 квадратных градусов (примерно восьмая часть всего неба). Для этого использовался четырёхметровый телескоп Blanco обсерватории CTIO, расположенной в Чилийских Андах.

За это время астрономы собрали данные о более чем 300 миллионах далёких галактик. Основной целью этой работы, как явствует из названия, было изучение тёмной энергии — таинственной субстанции, которая заставляет Вселенную расширяться с ускорением.

Однако столь обширный наблюдательный материал может (и должен) быть использован учёными и не только по прямому назначению. Поэтому астрономы проявляют изобретательность и выжимают из него всю возможную информацию. Например, исследователи уже использовали его для изучения сверхновых и картирования тёмной материи.

Кроме того, чувствительность телескопа и широкое поле обзора оказалось удобным для поиска транснептуновых объектов (ТНО) — небольших небесных тел, обращающихся вокруг Солнца за орбитой Нептуна.

Их можно назвать астероидами, хотя специалисты обычно используют этот термин для обозначения тел, находящихся ближе к светилу. В отличие от "настоящих" астероидов, ТНО состоят по большей части изо льда, а не из камня. Самые крупные из известных астрономам ТНО — Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида — относятся к карликовым планетам.

Сегодня известно около 3000 транснептуновых объектов. Новая работа увеличивает это число на 139 небесных тел.

Расположение транснептуновых объектов, открытых благодаря проекту DES. Перевод Вести.Наука.
Иллюстрация Pedro Bernardinelli.

Как нетрудно догадаться, поиск подобных объектов — дело кропотливое. Чтобы отличить объект Солнечной системы от фоновых звёзд, нужно зафиксировать его движение по небу. Инструменты, специально нацеленные на поиск ТНО, делают снимки каждый час или два. По ним легко понять, смещается ли объект. В рамках DES данные обновлялись реже. Поэтому авторам пришлось разработать целый пакет алгоритмов, призванных найти небесных странников на фоне неподвижных и невозмутимых далёких звёзд.

Используя данные за первые четыре года, авторы выделили на снимках семь миллиардов точек, яркость которых превышала фоновую на некоторую пороговую величину. Затем они удалили объекты, остававшиеся на одном и том же месте в течение нескольких ночей (звёзды, галактики и так далее). Осталось 22 миллиона потенциальных ТНО.

Затем исследователи сравнивали снимки, чтобы увидеть точки, которые не исчезли на следующую ночь в никуда, а лишь слегка переместились. Обнаружив след такого "путешественника" на нескольких фотографиях, учёные вычисляли его возможную траекторию и проверяли, появился ли он на следующих изображениях там, где должен был.

В итоге авторы обнаружили 316 ТНО. Из них 177 уже были известны человечеству (в том числе 106 были обнаружены в данных DES благодаря предыдущим исследованиям). 139 же стали абсолютно новым "уловом".

Найденные в данных DES объекты находятся на расстояниях от 30 до 90 астрономических единиц от Солнца (одна а.е. равна расстоянию между светилом и нашей планетой). Для сравнения: Плутон находится в 40 а.е. от Солнца, а самый далёкий известный объект в Солнечной системе — в 120 а.е.

Теперь астрономы проводят повторный анализ данных с меньшим порогом обнаружения, надеясь открыть ещё более тусклые объекты.

Также авторы отмечают, что разработанный ими алгоритм может пригодиться для поиска ТНО на других телескопах, наблюдательные программы которых не были для этого предназначены.

Нет нужды говорить, что "перепись населения" окраин Солнечной системы интересна и сама по себе. Но в рамках проекта DES тщательно фиксировался спектр наблюдаемых объектов. Это означает, что в дальнейшем можно будет определить не только размер "новичков", но и их химический состав.

Существует, впрочем, и ещё одна причина для подобных исследований. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно писали о гипотезе, согласно которой за орбитой Нептуна существует таинственная "планета X". Тщательное наблюдение за орбитами сразу многих транснептуновых тел поможет астрономам понять, верно ли это интригующее предположение.

Подробнее об исследовании рассказывает научная статья, опубликованная в издании Astrophysical Journal Supplement Series.

Текст: Вести.Наука

Сейчас

16:47

Норвежский этап Кубка мира по биатлону отменен

16:06

В Москве ожидается сильный ветер

14:56

ВОЗ: пандемия COVID-19 вполне контролируемая

14:21

Испания осталась без футбола. Приостановлен чемпионат страны

13:32

Госдума увеличила бюджетные расходы на соцвыплаты

13:15

В Древней Олимпи зажгли огонь летних Олимпийских игр 2020 года

12:44

Песков: участие Путина в выборах 2024 будет зависеть от ряда факторов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

The Lancet: зараженный коронавирусом может быть переносчиком больше месяца

The Lancet: зараженный коронавирусом может быть переносчиком больше месяца

32 минуты назад
"Аэрофлот" снизил тарифы на международных рейсах

"Аэрофлот" снизил тарифы на международных рейсах

1 час назад
Курс доллара США на Мосбирже достиг 75 рублей

Курс доллара США на Мосбирже достиг 75 рублей

2 часа назад
Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

Олимпийский огонь летних Игр-2020 зажжен в Древней Олимпии

3 часа назад
В Москве ожидается сильный ветер

В Москве ожидается сильный ветер

54 минуты назад
"Безопасность превыше всего": Наоми Кэмпбелл показала, в каком виде теперь ходит

"Безопасность превыше всего": Наоми Кэмпбелл показала, в каком виде теперь ходит

45 минут назад
Деньги или женщины? Почему распался дуэт Бандурина и Вашукова

Деньги или женщины? Почему распался дуэт Бандурина и Вашукова

1 час назад
После депутата Катасонова Госдуму пришлось дезинфицировать

После депутата Катасонова Госдуму пришлось дезинфицировать

1 час назад
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

3 часа назад
Терешкова о критиках ее поправки: эти люди не любят страну

Терешкова о критиках ее поправки: эти люди не любят страну

3 часа назад
Коронавирус не пройдет: таксисты защищаются от пассажиров пленкой и скотчем

Коронавирус не пройдет: таксисты защищаются от пассажиров пленкой и скотчем

2 часа назад
В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

В Дагестане устроили самосуд над осквернившим могилу односельчанином

5 часов назад
В России из-за коронавируса на 60 процентов упали продажи туров за рубеж

В России из-за коронавируса на 60 процентов упали продажи туров за рубеж

2 часа назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

2 часа назад
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

5 часов назад
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

21 час назад
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
YouTube позволит зарабатывать на коронавирусе

YouTube позволит зарабатывать на коронавирусе

12 минут назад
Норвежский этап Кубка мира по биатлону отменен

Норвежский этап Кубка мира по биатлону отменен

22 минуты назад
3D-камера в iPhone 12 позволит взглянуть на мир по-новому

3D-камера в iPhone 12 позволит взглянуть на мир по-новому

53 минуты назад
Самки павианов носят с собой умерших детёнышей до десяти дней

Самки павианов носят с собой умерших детёнышей до десяти дней

1 час назад
В небе над Сиднеем появился призыв мыть руки

В небе над Сиднеем появился призыв мыть руки

2 часа назад
Исследование признаков жизни на Марсе откладывается из-за коронавируса

Исследование признаков жизни на Марсе откладывается из-за коронавируса

2 часа назад
"Маша и Медведь" появятся на китайском телевидении

"Маша и Медведь" появятся на китайском телевидении

2 часа назад
Испания осталась без футбола. Чемпионат Ла Лиги остановлен

Испания осталась без футбола. Чемпионат Ла Лиги остановлен

2 часа назад
На МКАДе сгорел автобус

На МКАДе сгорел автобус

2 часа назад
Виктора Вексельберга наградили орденом Александра Невского

Виктора Вексельберга наградили орденом Александра Невского

2 часа назад
Госдума увеличила бюджетные расходы на соцвыплаты

Госдума увеличила бюджетные расходы на соцвыплаты

3 часа назад
7 негативных последствий коронавируса для мировой экономики

7 негативных последствий коронавируса для мировой экономики

3 часа назад
Полмиллиона литров крови выплеснулось на улицы аргентинского города

Полмиллиона литров крови выплеснулось на улицы аргентинского города

3 часа назад
Песков: участие Путина в выборах 2024 года будет зависеть от ряда факторов

Песков: участие Путина в выборах 2024 года будет зависеть от ряда факторов

3 часа назад
Полиция изучает видео заезда на электросамокате по трассе

Полиция изучает видео заезда на электросамокате по трассе

3 часа назад
Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников из транспорта

Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников из транспорта

3 часа назад
Песков: Россия далека от эпидемии коронавируса

Песков: Россия далека от эпидемии коронавируса

4 часа назад
Госдума одобрила штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

Госдума одобрила штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

4 часа назад
Новый вид тропических жуков назвали в честь Леди Гаги

Новый вид тропических жуков назвали в честь Леди Гаги

4 часа назад
В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя

В янтаре найден череп самого маленького динозавра мезозоя

4 часа назад
ММА. Чемпионский бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен

ММА. Чемпионский бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен

4 часа назад
Медики назвали продукты и напитки, защищающие от вирусов

Медики назвали продукты и напитки, защищающие от вирусов

4 часа назад
2400 градусов и дождь из железа: обычная погода для планеты WASP-76b

2400 градусов и дождь из железа: обычная погода для планеты WASP-76b

4 часа назад
Мишустин заявил о достаточности резервов для стабильности в экономике

Мишустин заявил о достаточности резервов для стабильности в экономике

5 часов назад
Сын Тома Хэнкса рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом отца

Сын Тома Хэнкса рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом отца

5 часов назад
В Москве зафиксировано нашествие енотов

В Москве зафиксировано нашествие енотов

5 часов назад
Второго саратовского подростка, готовившего убийства, отпустили из-под стражи

Второго саратовского подростка, готовившего убийства, отпустили из-под стражи

5 часов назад
Ледяной воздух из Арктики принесет метель в Центральную Россию

Ледяной воздух из Арктики принесет метель в Центральную Россию

5 часов назад
Турция перенесет начало туристического сезона

Турция перенесет начало туристического сезона

5 часов назад
Смертельный "космический удар" уничтожил одно из самых ранних человеческих поселений

Смертельный "космический удар" уничтожил одно из самых ранних человеческих поселений

5 часов назад
Дедушка избил внука поленом за то, что тот ушел из чума в тундру

Дедушка избил внука поленом за то, что тот ушел из чума в тундру

6 часов назад
Каталонцы обнаружили кровное родство с Шекспиром и да Винчи

Каталонцы обнаружили кровное родство с Шекспиром и да Винчи

6 часов назад
Путин: Ходорковский - жулик, и его компания замешана в убийствах

Путин: Ходорковский - жулик, и его компания замешана в убийствах

6 часов назад
Доступный iPhone или дорогой Android? Названы самые "выгодные" смартфоны

Доступный iPhone или дорогой Android? Названы самые "выгодные" смартфоны

6 часов назад
В Казани знаменитого кота Виктора встретили овациями

В Казани знаменитого кота Виктора встретили овациями

8 часов назад
Проверка на прочность: Роскачество искусственно состарило презервативы

Проверка на прочность: Роскачество искусственно состарило презервативы

8 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку