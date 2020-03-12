YouTube позволит зарабатывать на коронавирусе

Ранее в этом месяце руководство YouTube отключило монетизацию всем роликам, в которых упоминается коронавирус COVID-19 и обсуждается обстановка, сложившаяся вокруг новой инфекции. Объяснялось это нежеланием, чтобы авторы контента зарабатывали на "мрачных событиях, приводящих к гибели людей".

Сами видео из YouTube не удалили, поскольку никаких правил сервиса они не нарушали. Тем не менее, блогерам запретили получать доход от показа рекламы в роликах на волнующую многих тему.

Однако на этой неделе, столкнувшись с негативной реакцией, компания снова пересмотрела политику. Глава YouTube Сьюзен Воджицки объяснила, что старые правила составлялись для "краткосрочных событий значительной величины, таких как стихийные бедствия", и признала, что вспышка коронавируса к таковым не относится.

По словам Воджицки, "становится ясно, что эта тема является актуальной и важной частью повседневного разговора". Монетизацию сначала вернут каналам новостных организаций и блогеров, чей контент соответствует рекомендациям рекламодателей, в ближайшие недели - другим авторам, публикующим заслуживающие доверия ролики.

При этом глава YouTube подчеркнула, что любые видео, "в которых людей отговаривают от обращения за медицинской помощью или говорят о пользе вредных веществ для здоровья", будут блокироваться.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемией. Всего в 114 странах мира зарегистрировано около 118 тысяч случаев заражения COVID-19, более 4,2 тысячи человек скончались.