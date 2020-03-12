Торги на биржах в США приостанавливали 12 марта после падения индексов на 7-8%

Торги на биржах в США приостанавливали 12 марта на 15 минут после падения фондовых индексов на 7-8%. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снизился на 7,2% до отметки 21856,91, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 7,03% до отметки 7393,25, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7,98% до отметки 2522,7.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже NASDAQ приостанавливали на 15 минут второй раз на этой неделе. После возобновления торгов индекс Standard & Poor's 500 так и не начал расти и теряет 7,8%. Dow Jones Industrial Average — 8,3%, Nasdaq Composite — 7,5%.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о начале пандемии коронавируса. Президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США с 13 марта на ближайшие 30 дней, ограничения затронут и грузоперевозки.

В Италии введен общенациональный карантин из-за коронавируса. Индия приостановила выдачу туристических виз. Многие авиакомпании сократили количество рейсов по всему миру.

Продажи новых автомобилей в Китае упали в феврале на 79,1% в годовом выражении до 310 тыс. авто, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. При этом продажи легковых автомобилей рухнули на 81,7% до 224 тыс. авто.

Инвесторы напуганы, распродажа активов продолжается. Индикатор CBOE Volatility (VIX), который называют "индексом страха", достиг максимального с декабря 2008 г. значения.

В свою очередь Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 г. с 1,1% до 0,8%. Прогноз экономического роста на 2021 г. ухудшен с 1,4% до 1,3%.

Цены на нефть продолжают падать 12 марта. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась до $33,23 за баррель, что на $2,56 (- 7,15%) ниже цены в среду. Стоимость апрельского фьючерса на нефть WTI упала на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $2,13 (- 6,46%) до $30,85 за баррель.

Между тем фондовые индексы Европы упали до минимальных с февраля 2016 г. значений. Так, сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 рухнул 12 марта на 7,78%, британский FTSE 100 — на 7,24%, немецкий DAX — на 7,77%, французский CAC 40 — на 8,23%, испанский IBEX 35 — на 7,77%, итальянский FTSE MIB — на 7,24%.

В Азии японский Nikkei 225 упал на 4,4%, гонконгский Hang Seng — на 3,7%, китайский Shanghai Composite — на 1,5%.