В Москве могут быть ужесточены "антикоронавирусные" меры

Власти Москвы могут усилить меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр города Сергей Собянин, он уже издал указ об ограничении массовых мероприятий. При необходимости требования к безопасности могут ужесточить. Самое главное, добавил градоначальник, сохранить в столице нормальную экономическую ситуацию.

Ранее Сергей Собянин распорядился ввести в Москве режим повышенной готовности. В частности, жители города, которые вернулись из стран, где наблюдается вспышка COVID-19, должны не менее двух недель оставаться дома. Чуть позже мэрия запретила любые массовые мероприятия, численностью более 5 тысяч человек.

Кроме того, в Новой Москве началось строительство инфекционной больницы, где будут содержать зараженных COVID-19. Она расположится недалеко от поселка Голохвастово.

Ранее авторитетный журнал The Lancet опубликовал результаты исследований, согласно которым люди, инфицированные коронавирусом COVID-19, могут быть заразными для окружающих на протяжении 37 дней. Ученые призывают учитывать эти данные в случаях, когда люди хотят самоизолироваться дома.