В старом ангаре нашли заброшенные прототипы ГАЗа

У Горьковского автозавода имеется собственный музей с подборкой исторически значимых моделей. Однако, как оказалось, образцы конструкторской мысли рубежа "девяностых и двухтысячных" не удостоились чести туда попасть и пылятся в одном из старых ангаров.

Изображения и описание десятка прототипов опубликованы на канале "Джипер" ресурса Яндекс.Дзен. Как именно автор получил доступ к прототипам, не уточняется, но известно, что обнаружены опытные автомобили в ангаре Управления конструкторских и экспериментальных работ ГАЗа. Кому они принадлежат, тоже неизвестно.

Практически все автомобили относятся к периоду второй половины 90-х - начала двухтысячных годов, когда на ГАЗе всерьез работали над модернизацией собственной легковой линейки. К примеру, хранятся там экземпляр внедорожника ГАЗ-3106 II на пружинной подвеске, который мог бы сейчас занять на рынке место, принадлежащее ульяновскому "Патриоту", и образец пикапа ГАЗ-2308 "Атаман", концептуальный "Атаман-2" с экстравагантным дизайном и ГАЗ-3120 "Комбат", а также тяжелый внедорожник "Тигр 2", который разрабатывали для нужд армии.

Среди легковых моделей были обнаружены, скажем, заднеприводный ГАЗ-3115, ставший последней созданной на заводе без привлечения сторонней помощи легковушкой, и полноприводный ГАЗ-3104. А еще - проект газовского конкурента Ford Transit Connect "каблучка" 2332 CityVan. У всех этих моделей были определенные шансы добраться до конвейера, но по разным причинам этого не произошло.

По информации автора канала, машины хранятся в суровых условиях и представляют собой печальное зрелище - покрыты толстым слоем пыли и опираются на спущенные колеса.