Подмосковье вслед за Москвой: область вводит режим повышенной готовности

В Московской области вводится режим повышенной в связи с распространением коронавируса COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев.

Документ запрещает проведение на территории Подмосковья массовых мероприятий с числом участников более 5 000 человек. Режим начинает действовать с 00 часов 13 марта 2020 года.



Накануне аналогичный запрет был введен в Москве. В частности, был отменен городской фестиваль "Крымская весна". Пока ограничения действуют до 10 апреля. Но в четверг мэр Москвы Сергей Собянин посетил call-центр по вопросам коронавируса и сообщил, что меры по ограничению массовых мероприятий могут быть ужесточены. В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы на 500 мест.

11 марта ВОЗ признала вспышку нового коронавируса пандемией. Заражены более 120 тысяч человек.