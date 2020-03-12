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Коронавирус 2 минуты назад

12 марта 202017:47

Коронавирус обнаружен у еще одного футболиста Серии А

EPA

У нападающего итальянской "Сампдории" Маноло Габбьядини выявлен вирус COVID-19. 27-летний Габбьядини стал вторым футболистом Серии А у которого обнаружен коронавирус. Ранее такой же диагноз был поставлен защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани.

У Маноло слегка поднялась температура, после чего ему было проведено обследование. Тест оказался положительным, и у Габбьядини был диагностирован коронавирус. Футболист помещен в стационар. Состояние здоровья игрока не вызывает опасений.

"Сампдория" уже предприняла все необходимые меры по профилактике распространения инфекции. Выявлены все, кто контактировал с Габбьадини. Все они помещены на карантин.

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