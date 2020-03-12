Пропавшая в Тамбовской области школьница была задушена

Пропавшая по пути домой в тамбовском селе Боково 13-летняя Елизавета была убита. К такому заключению, по данным регионального управления СКР, пришли эксперты, обнаружившие на теле школьницы многочисленные синяки и ушибы.

Девочка пропала вечером 7 марта, когда возвращалась с дискотеки домой. Спустя двое суток бесплодных поисков оперативники вышли на след 35-летнего Александра Липатова. Мужчина признался, что случайно сбил школьницу на взятой у друзей машине и, подумав, что она умерла, вывез тело к реке и сбросил в воду. Возобновившиеся поиски с привлечением водолазов успехом не увенчались, причина оказалась в том, что подозреваемый солгал — тело девочки он закопал в лесу близ Котовска.

Эксперты обнаружили у погибшей черепно-мозговую травму, синяки и кровоподтеки в области лица. Причиной смерти, по предварительным данным, стала механическая асфиксия. Источники указывают на то, что Елизавета была задушена шнуром.

"Характер и локализация телесных повреждений на теле жертвы не подтверждают версию подозреваемого об имевшем место дорожно-транспортном происшествии", — говорится в сообщении ведомства.

По неподтвержденной информации, девочка была изнасилована. Эти версию предстоит проверить экспертам.