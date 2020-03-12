Кубанские полицейские пресекли крупный канал сбыта наркотиков. Им удалось задержать участников наркотрафика. Об этом информирует ГТРК "Кубань".

Как сообщается, дело в Динском районе края было поставлено на широкую ногу. Задержанный 36-летний приезжий из Ростовской области занимался незаконным сбытом запрещенных наркотических средств. У него правоохранители нашли почти три килограмма мефедрона. В распространении веществ участвовал также 28-летний житель Волгоградской области. У него хранился почти килограмм наркотиков.

Следователи установили: задержанные закупали наркотические вещества в интернете и далее сбывали их на территории края. Подозреваемые содержатся под стражей. По возбужденному в их отношении уголовному делу им грозит до двадцати лет тюрьмы, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.