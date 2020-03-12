Переполох в Госдуме: три ряда депутатов отправили на карантин

Тема коронавируса вмешалась в планы некоторых депутатов Госдумы и нарушила ход пленарного заседания на Охотном ряду. Как сами парламентарии применяют новые меры по противодействию коронавирусу?

Запрет на проведение экскурсий по зданию нижней палаты парламента, обработка специальными дезинфицирующими растворами лифтов, поручней на лестницах и дверных ручек: дополнительные меры по профилактике коронавируса COVID-19 в Госдуме, как выяснилось на сегодняшнем заседании, введены совсем не зря.

"Мы получили информацию от санитарно-пограничных служб аэропорта Шереметьево. Они увидели в зале заседаний депутата Катасонова, который находился во Франции несколько дней. Ему было сказано: две недели сидеть дома, никуда не выходить", — рассказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский.

"Коллеги, во фракции с пониманием отнеситесь! Тот ряд, где находился наш коллега, и ряд выше-ниже — на карантин. И те, кто общался — также на карантин", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Наказать за безответственные действия депутата Катасонова лидер его же фракции предложил показательно — лишить полномочий досрочно.

"Чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране", — возмутился Жириновский.

Впрочем, заражение коронавирусом в список причин для сложения депутатского мандата пока не входит. Сергею Катасонову сегодня на две недели заблокировали пропуск в здание. Зал заседаний теперь ожидает внеочередная дезинфекция.

"Нужно будет сделать влажную обработку с применением дезинфицирующих средств. Необходимо будет провести очень интенсивную вентиляцию этого зала с преимуществом работы вытяжной вентиляции на выкачку", — сказал академик РАН, доктор медицинских наук, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Прерывать заседание не стали — уборку проведут по его окончании. Но место Сергея Катасонова уже безопасно, сообщил журналистам сидевший точно за ним депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

"Уже посыпали хлоркой, обнесли лентой, продезинфицировали. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", — рассказал он.

Комитет по регламенту Думы отреагировал так же оперативно: там уже составляют списки тех, кто отправится на карантин.

"Так же касается это помощника депутата, с кем он контактировал. И сейчас во фракции выявляются те люди, которые находились в этом контакте. Они также будут находиться на карантине", — рассказала председатель Комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Ольга Савастьянова (фракция "Единая Россия").

Сектор фракции ЛДПР в зале уже заметно опустел. Но сегодня в Думе подчеркивают особо: депутаты должны сами соблюдать меры предосторожности, которые касаются всех граждан.

"Начнем с себя! Потому, что кнопки друг за друга нажимаем, в зал приходим инфицированные, а может быть, не инфицированные — для того, чтобы понять, надо карантин пройти. Это безответственное отношение может быть к себе, но если ты свою семью не уважаешь, тех, кто рядом работает, своих граждан — конечно, это преступно!" — сказал Вячеслав Володин.

Встречи и переговоры с зарубежными коллегами депутатам по возможности рекомендовано также проводить дистанционно.