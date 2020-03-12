Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы. Об этом "Ивтелерадио" сообщила Анна Коткова, адвокат бывшего главы региона.

Как известно, Павел Коньков был задержан в мае 2019 года в собственном доме. Он подозревается в хищении 700 миллионов рублей.

По словам адвоката, здоровье экс-губернатора ухудшилось, произошло обострение всех хронических заболеваний. Теперь, находясь под домашним арестом, он сможет возобновить лечение.

Как уже сообщали "Вести", задержанный Кольцов должен был находиться под стражей до 30 апреля. Но 4 марта суд изменил срок, назвав другую дату — 14 марта.