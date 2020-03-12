Стоимость биткоина опустилась ниже $6000

Стоимость биткоина в четверг упала более чем на 20% и впервые с мая 2019 года опустилась ниже 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. Снижение стоимости первой криптовалюты происходит по мере того, как фондовые индексы по всему миру охватывают медвежьи настроения от опасений, что распространяющийся коронавирус вызовет значительный экономический спад. Падение биткоина грозит подорвать аргумент многих его сторонников о том, что криптовалюта может стать убежищем во времена колебания курсов.

Причиной нового раунда распродаж на фондовом рынке послужило признание Всемирной торговой организацией вспышки коронавируса глобальной пандемией, а также введение Дональдом Трампом запрета на въезд в США из Европы. Инвесторы продолжают наращивать ставки на приближение кризиса в мировой экономике.

По мнению представителя криптофонда NEM, если падение продолжится, то до конца года курс биткоина может опуститься до отметки в $1800 за монету.

"Инвесторы уходят из любых рискованных активов", — сказал Виджай Айяр (Vijay Ayyar), глава по развитию бизнеса сингапурской криптообменной биржи Луно (Luno). Эксперт считает, что несмотря на то, что биткоин сравнивают с золотом, первая криптовалюта считается менее стабильным активом, который держать в данный момент рискованно.

Альткоины также обвалились, падение составило более 10%. Наибольшее падение зафиксировано у Chainlink – его курс упал на 20%. Tezos и Ethereum потеряли 16% и 13% соответственно.