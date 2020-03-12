Ноутбуки Apple к концу 2020-го: новые-старые клавиатуры и процессоры ARM

Компания Apple готовит к релизу новые модели ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air, которые оснастят улучшенной клавиатурой Magic Keyboard с более надежным "ножничным" механизмом. Выйти новинки могут во II-м квартале года. Такое мнение высказал аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, славящийся точностью своих прогнозов.

Эксперт еще в июле прошлого года предрекал скорый выход 16-дюймового макбука с исправленной клавиатурой. Прогноз сбылся в ноябре: Apple действительно выпустила MacBook Pro 16, у которого конструкция клавиатуры типа "бабочка" (её критиковали за хрупкость, быстрый износ и залипание клавиш) была заменена на более прочный механизм "ножницы". Тем не менее, в актуальных моделях MacBook Pro и MacBook Air с 13-дюймовыми дисплеями эта проблема все еще присутствует.

Как ожидается, у новых макбуков размер экрана увеличится до 14 дюймов, а 13-дюймовые модели будут сняты с конвейера. Также Apple прибегнет к различным способам оптимизации производственных затрат, однако пользователи, полагает Куо, не заметят никакой разницы.

Помимо этого, к концу 2020 года - началу 2021-го ожидается выход первого макбука с ARM-процессором собственной разработки Apple, пишет MacRumors со ссылкой на доклад. О каких моделях идет речь - Pro, Air или обеих - аналитик не уточнил.

Слухи о том, что Apple откажется от решений Intel в пользу собственного чипа с архитектурой ARM, циркулируют уже несколько лет. "Доморощенный", разработанный с учетом специфики компьютеров Mac, даст компании большую гибкость в плане обновления и более тонкой настройки аппаратного обеспечения.