12 марта 202019:14

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт на два года

rfs.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом. Черчесов будет руководить национальной командой до конца 2022 года.

Таким образом, Станислав Саламович останется во главе нашей сборной и после чемпионата Европы 2020 года. Он будет руководить командой во время отборочного турнира чемпионата мира 2002 и в случае выхода наших футболистов в финальную стадию возглавлять сборную на турнире в Катаре.

Станислав Черчесов занимает пост главного тренера сборной России с 2016 года. За это время он руководил нашей сборной на Кубке конфедераций 2017 и на чемпионате мира 2018, где российская команда вышла в четвертьфинал. Под руководством Черчесова сборная России пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2020.

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