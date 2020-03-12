Коронавирус приводит к бесплодию? Китайские медики напугали соцсети

Сегодня на сайте правительства провинции Хубэй появился документ, который призывал всех мужчин, переболевших COVID-19, провериться на бесплодие. Объявление быстро начало распространяться по китайским соцсетям, и через несколько часов его убрали с сайта.

Проблема в том, что коронавирус SARS-CoV-2 генетически схож с одним из вирусов, вызывавших "тяжёлый острый респираторный синдром". Заражение им приводило к повреждению тканей, воспалительным процессам в яичках и грозило развитием бесплодия в будущем.

SARS-CoV-2 атакует тот же рецептор ACE2. А значит, теоретически новый патоген также может привести к болезням репродуктивной системы у мужчин. Впрочем, на данный момент доказательств того, что коронавирус нового типа напрямую влияет на мужскую фертильность, у учёных нет.

К слову, тот же рецептор есть не только у клеток лёгких и яичек. Означает ли это, что заболевание может вызывать повреждения тканей тонкой кишки, почек, сердца и щитовидной железы, учёные также пока наверняка не знают.

Если же в ходе последующих исследований подобная связь подтвердится, то это будет означать, что заражение SARS-CoV-2 влияет на производство спермы и половых гормонов, а значит, не только на способность к зачатию детей, но и на сексуальную функцию сильного пола.

Добавим, что первоначально соответствующее сообщение появилось на сайте Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи (Tongji Medical College). 12 марта его репост появился на сайте правительства провинции Хубэй, однако позднее его удалили.