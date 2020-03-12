Трамп отказался проверяться на коронавирус

Президент США Дональд Трамп не будет проходить тест на коронавирус, несмотря на недавнее заявление спикера Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси о том, что это сделать необходимо.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал сам Трамп, сообщив журналистам, что у него много других дел.

Ранее стало известно, что конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гэтц, который летел 9 марта одним самолетом с Трампом, добровольно ушел на карантин. Обследование показало, что он не болен.

Кроме того, президент Бразилии Жир Болсонару находится под наблюдением врачей в связи с тем, что у руководителя специального секретариата по коммуникациям администрации главы государства Фабио Вайнгартена обнаружены симпатомы коронавируса. При этом оба бразильца на прошлой неделе посетили США, где встречались, в том числе и с Трампом.