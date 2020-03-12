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Тема:

Коронавирус 2 минуты назад

12 марта 202020:50 Татьяна Ремезова

Защититься от вируса и сохранить стабильность: правительство принимает меры

Защититься от вируса и сохранить стабильность: правительство принимает меры

Ситуация с коронавирусом COVID-19 и ее влияние на российскую экономику находятся под контролем президента и правительства. В нашей страны есть все инструменты, чтобы пройти через турбулентность спокойно, без потрясений. Этим заявлением премьер-министр Михаил Мишустин открыл заседание кабинета министров.

Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Минфин объявил о ее продаже, чтобы компенсировать то, что недополучит бюджет из-за снизившихся цен на нефть. Премьер впервые раскрыл причину решения стран ОПЕК выйти из соглашения о сокращении добычи.

"Не мы были инициаторами выхода из этого соглашения, — подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин. — Напротив, мы предложили продлить соглашения на действующих условиях, как минимум, до конца второго квартала или не год. И в том числе, чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса. Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной. Так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращение мировой торговли. Страны ОПЕК, как вы знаете, приняли решение не продлевать с соглашение на текущих уровнях, а Саудовская Аравия, будучи лидером ОПЕК, объявила о беспрецедентном снижении цен на свою нефть и увеличение добычи до рекордных уровней, что привело к падению рынков".

Сегодня масла в топку добавило агентство Bloomberg. По его данным, Саудовская Аравия готова утроить поставки своей нефти в Европу с огромной скидкой — по 25 долларов за бочку. И европейский рынок, вероятно, станет местом ожесточенной борьбы за покупателя между Эр-Риядом и Москвой. При этом тот же Bloomberg прогнозирует: низкая себестоимость добычи поможет России выстоять в войне цен.


Крупнейшие российские добытчики в 2019 году потратили меньше 4 долларов для извлечения одного барреля нефти. Вместе с перевозкой и капитальными затратами общая стоимость добычи не превышает 20 долларов за бочку.

Этим вечером глава Минэнерго провел совещание с главами крупнейших нефтекомпаний. Например, в "Газпромнефти" готовы к низким ценам, компания в хорошей форме.

"Ситуация с низкими ценами не влияет на наши планы. Наоборот, выход из соглашения наших партнеров из ОПЕК дает возможность увеличить добычу в этом году, что мы и предполагаем сделать", — сказал председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков.

Запас прочности у России есть: низкая инфляция (в феврале всего 2,3 процента), международные резервы ЦБ на максимуме за 12 лет (почти 578 миллиардов долларов) и более 10 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния. Даже при дешевой на нефти этого достаточно для выполнения всех социальных обязательств государства.

Несмотря на острую ситуацию с коронавирусом за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума. Главное, на чем акцентировал внимание премьер, — защитить наших людей.

"Я прошу всех граждан России с пониманием отнестись к тем упреждающим в первую очередь мерам, которые предпринимаются на федеральном, региональном и местных уровнях, в том числе в Москве, — сказал Мишустин. — Я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью, а также здоровью своих родных и близких, особенно людей старшего поколения. Федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях. Федеральным и региональным органам исполнительной власти рекомендовано сократить до минимума количество проводимых деловых, спортивных или развлекательных и других массовых мероприятий".

За сутки в России зарегистрированы шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае. Все заболевшие посещали неблагополучные по коронавирусной инфекции страны в последние две недели.

С 13 марта Россия временно ограничивает авиасообщение с Германией, Италией, Испанией и Францией. Полеты в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно сохраняются, но будут осуществляться только из терминала F столичного Шереметьево. "Победа" приостановила полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону, а с 13 марта останавливает сообщение с Германией и Испанией. S7 с 13 марта временно отменяет все регулярные рейсы в Италию, Испанию, Францию, Германию и обратно. Но чтобы вернуть российских путешественников, авиакомпания организует чартеры. Рейсы из России будут оформлять только для иностранных граждан, а из Европы — только для россиян. Деньги за билеты обязаны вернуть.

"Мы находимся в тесном контакте находимся со всеми авиакомпаниями. Уже сейчас приняли решение о возврате средств за все билеты, включая невозвратные тарифы, вплоть до 31 мая", — заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

"Для всех клиентов отмененных рейсов мы автоматически выполним возврат денежных в полном объеме. Для удобства клиентов, чтобы они никуда не писали, не обращались, деньги просто вернутся на их счета", — сообщила пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.

Власти Турции рекомендовали туроператорам и владельцам отелей перенести на месяц начало туристического сезона — в стране зафиксирован первый случай заболевания.

Риск инфекции всерьез обсуждали даже в стенах Госдумы: на карантин отправили депутата Катасонова, вернувшегося из Франции, а также коллег, которые с ним общались. А официальный представитель МИД Мария Захарова свой еженедельный брифинг для журналистов провела по видеосвязи.

"Мы вновь рекомендуем гражданам России временно воздержаться от поездок в Италию до момента официального объявления о стабилизации ситуации. Тем из них, кто сейчас находится на территории данного государства, следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию", — сказала Захарова.

Россия с 13 марта приостанавливает пропуск в страну иностранцев, прибывающих из Италии, кроме граждан стран ЕАЭС. Распоряжение об этом подписал глава правительства.

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