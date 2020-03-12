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Коронавирус 5 минут назад

12 марта 202021:40 Ярослав Красиенко

В борьбу с коронавирусом в Москве включились специальные колл-центры

В борьбу с коронавирусом в Москве включились специальные колл-центры

В Москве подтверждено еще 4 случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших — 19. В Подмосковье, вслед за столицей, вводят запрет на массовые мероприятия с участием более 5 тысяч человек. Работодателям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу. А в Новой Москве началось строительство инфекционной больницы на 500 мест. Для населения работает горячая линия.

Ещё недавно спортзал, а теперь главный антивирусный колл-центр. Двести операторов — сотрудников московских МФЦ составляют списки тех, кто вернулся из-за границы.

Сюда поступило уже тридцать тысяч звонков — в базу вносят всех туристов, но особое внимание вернувшимся из Италии, Франции, Германии, Ирана, Испании, Южной Кореи и Китая. Для них — особые инструкции.

"Не покидать помещение, не посещать работу, учёбу, массовое скопление людей, общественный транспорт, держать санитарный режим, при появлении первых симптомов, таких, как кашель, чихание, обращаться в скорую помощь", — дает рекомендации Евгений Краснов, оператор колл-центра.

Больничные на две недели карантина оформляют тут же. Жители области, работающие в Москве, смогут забрать их в ближайшем столичном МФЦ, москвичам документ доставят на дом. Курьеров, которые должны проверять пограничный штамп в паспорте, снабжают масками и антисептиком.

"Если больничный лист не нужен, то они всё равно обязаны соблюдать режим самоизоляции дома и никуда не выходить", — поясняет Анастасия Захарова, оператор колл-центра.

Джованни Савино преподаёт в Москве итальянский. Недавно вернулся из Неаполя, связался с колл-центром — теперь в режиме домашней самоизоляции.

"В Шереметьево меня встречали и держали мой паспорт, как горячую кофеварку, потому что, конечно, опасения есть. Сегодня я получил больничный", — рассказал он.

О том, что делать и куда звонить, туристам объясняют ещё в аэропорту — предварительно измерив температуру.

"Здравоохранение Москвы переведено на повышенный режим готовности, созданы дополнительные больничные места для лечения пневмонии, дополнительно строим в Новой Москве, сегодня уже физически приступили к строительству новой инфекционной больницы", — проинформировал общественность Сергей Собянин, мэр Москвы.

Все городские бригады скорой помощи имеют спецсредства для работы с инфицированными пациентами.

"Инфекция, которая распространяется капельно-воздушным путем не попадает на слизистую рта и носа [если они прикрыты маской]", — говорит Георгий Комков, врач скорой помощи.

В Москве сейчас действуют сразу три колл-центра и сюда можно обращаться с любыми вопросами о коронавирусной инфекции.

Этот колл-центр будет работать каждый день, без выходных, с восьми утра и до девяти вечера. До тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется, как в России, так и во всём мире. В случае необходимости количество операторов тут увеличат.

Меры профилактики каждый день принимают и в общественном транспорте — автобусы, троллейбусы, трамваи каждый день моют и дезинфицируют, а вагонах метро ещё и меняют воздушные фильтры. Температуру пассажирам измеряют дистанционно — с помощью электронных тепловизоров.

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