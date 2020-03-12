12 марта 202021:55 Александр Карпов

Концлагерь для лошадей: табун бросили среди многоэтажек

Концлагерь для лошадей: табун бросили среди многоэтажек

В Ново-Переделкине под окнами многоэтажек непостижимым образом появился табун лошадей. Многие из них истощены, и местные жители принялись их подкармливать. Впрочем, такое соседство оказалось неполезным как для людей, так и для животных.

— Жалко их. Живут здесь в грязи, они такие худые.

Жители Ново-Переделкина пытаются своими силами спасти брошенных коммерсантами лошадей, которые погибают от голода прямо под окнами многоэтажек.

"Это началось с 2018 года, когда перестали ходить прокаты. Их перестали кормить, за ними не убирают, они все грязные стоят", – рассказывает Ксения Иванова, бывшая сотрудница конного клуба.

В конюшне и денниках бывшего конного клуба два десятка изможденных животных, настоящий концлагерь для лошадей.

"Это не старая лошадь, она не возрастная, она породистая! Сейчас у нее истощение в ужасной стадии. У нее виден крестец и позвоночник", — говорит активистка.

Сенник пустой, есть лошадям больше нечего. Без корма они протянут не более двух недель.

— Ой, я их как увидела, две ночи не спала. Они просто скелеты! Вот мюсли принесла, сено.

Тем временем тут же катают детей на лошадях, которые еще держатся на ногах. Владелец конюшни, некто Николай Гиржов, угрожает активистам расправой.

- Ты чего там дурью маешься? Слышь, соска?! Ты имей в виду, ты пострадаешь по этой теме, ты поняла?!

- А вы можете сейчас сюда приехать и объяснить, что здесь происходит у вас в конюшне?

- У нас в нормальном состоянии весенние лошади!

- Это вот у вас нормальное состояние считается, что ли?!

- Ну это, может, ненормальное. Но нам просто перепали старые лошади, я этого не скрываю.

Кадры, снятые зимой — павшую лошадь волокут на утилизацию. Горы навоза, всюду мусор и поломанная техника, антисанитария. Все это прямо посреди жилого района. Полиция бездействует.

В местной управе поясняют: конноспортивная школа, которая называлась "Орлята учатся летать", ликвидирована еще год назад. "Договор аренды был с ними расторгнут. Фактически они незаконно занимают эту территорию. У нас уже есть и генплан разработанный, там будет детская площадка, спортивная площадка, левада, три избы с музеем русского быта", — говорит Михаил Анисимов, первый заместитель главы управы района Ново-Переделкино г. Москвы по вопросам ЖКХ, благоустройства и строительства.

На бумаге все выглядит красиво. Однако реализовать эти планы невозможно: непонятно, куда деть брошенных лошадей и кто возьмется их спасать.

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