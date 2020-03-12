Pornhub выручит итальянцев, изнывающих в карантине

Крупнейший порносайт Pornhub поддержал жителей Италии, которых перевели на вынужденный карантин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Всем пользователям полуострова, которым предписано не выходить из дома и свести к минимуму контакты с другими людьми, ресурс "для взрослых" решил подарить бесплатные премиум-подписки.

Итальянцы могут обратиться за бесплатной заявкой на премиум-аккаунт Pornhub в течение марта. При этом данные банковской карты им указывать не нужно, отмечает The Next Web.

Кроме того, гласит объявление на италоязычной версии сайта, компания согласилась пожертвовать местным больницам часть мартовской выручки Modelhub - платформы для публикации пользовательских видео.

Италия - крупнейший в Европе и второй по величине очаг распространения коронавируса в мире. Там наличие наличие инфекции подтвердилось у более 12 тысяч человек, умерли 827 человек.

На этой неделе в стране закрылось большинство баров, ресторанов и магазинов, за исключением аптек, газетных и табачных киосков. Итальянцам, которые вопреки запрету покинут дома без уважительной причины, грозит тюремное заключение сроком до 3-х месяцев и/либо штраф до EURO2500.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила распространение новой коронавирусной инфекции в мире пандемией. Всего в 114 странах мира зарегистрировано около 118 тысяч случаев заражения COVID-19, более 4,2 тысячи человек скончались.