В Киеве расторгли договор на 49 лет на аренду зданий для посольства РФ

Киевский городской совет одобрил расторжение заключенных еще в 1998 году сроком на 49 лет договоров аренды трех земельных участков для строительства новых помещений посольства, консульства и резиденции посла России в центре Киева, которые за это время так и не были построены.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал лидер фракции "Свобода" в Киевском горсовете Юрий Сиротюк, который поблагодарил коллег за вынесенное решение.

В свою очередь юристы российского посольства на Украине изучают решение Киевского горсовета на предмет законности.

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал один из сотрудников дипмиссии, подчеркнув, что посольство узнало о принятом решении только из средств массовой информации.