"МанСити" и "Реал" не сыграют в Лиге чемпионов из-за баскетболиста

Английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал" не смогут сыграть очный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который был намечен на 17 марта. В мадридском клубе объявлен карантин.

Игроков футбольного "Реала" должны будут изолировать сроком на 15 дней из-за положительного теста на коронавирус у баскетболиста "Реала" Трея Томпкинса, сообщает РИА Новости. Накануне футбольная и баскетбольная команды "сливочных" контактировали.

Напомним, что первая встреча между "горожанами" и "сливочными" завершился со счетом 2:1 в пользу английской команды. Новая дата проведения матча станет известна позже.

Кроме того, также стало известно и том, что не будет сыгран в ранее назначенный срок и "Ювентус" с "Лионом". Встреча должна была пройти 17 марта в Турине. Их первая встреча завершилась победой французского клуба (1:0). Когда состоится вторая – будет сообщено позднее.