Черчесов: мы рады продолжить нашу работу в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал продление контракта с Российским футбольным союзом до конца 2022 года. Наставник российской команды признался, что рад продолжить сотрудничество.

"Как я уже говорил некоторое время назад, после выхода сборной России на чемпионат Европы-2020 контракт нашего тренерского штаба с РФС предусматривал автоматическое продление на два года, — цитирует Черчесова официальный сайт РФС. – Это было связано с тем, что чемпионат мира в Катаре состоится не летом 2022 года, а в ноябре-декабре, и сейчас имел место лишь технический момент, связанный с изменением дат окончания соглашения".

"Сегодня соответствующие корректировки были внесены, и мы рады продолжить нашу работу в сборной России. На повестке дня у нас сейчас стоит подготовка к чемпионату Европы, в рамках которой уже в марте мы проведем выездные контрольные матчи с командами Швеции и Молдавии".