Коронавирусная инфекция на Кубани: заболевший прилетел из Вероны

Коронавирусная инфекция на Кубани. Случай заболевания официально подтвердили в региональном Минздраве. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".

Мужчина вернулся из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой — Италии. 5 марта после прилета из Вероны он плохо себя почувствовал. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора заболевший был немедленно помещен в изолированный бокс инфекционной больницы Краснодара. Врачи взяли у него анализы. Сегодня стало известно, что пробы дали положительный результат.

Состояние заболевшего удовлетворительное, он получает необходимое лечение, передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Все контактировавшие с ним лица находятся под медицинским наблюдением.

По последней информации в стране обнаружено шесть новых случаев коронавируса.