Убийство тамбовской школьницы: версия о ДТП исключается

Новые детали расследования по делу о гибели 13-летней Лизы Ч. передают из регионального СКР. Как уже сообщалось, тело девочки после поисковой операции нашли в лесу под Котовском. Как предполагает следствие, его закопал подозреваемый в убийстве школьницы 35-летний мужчина.

Задержанный котовчанин настаивал на том, что Лиза погибла во время ДТП. Он же, испугавшись, бросил ее тело в реку. Но результаты судмедэкспертизы эту версию не подтвердили. Как сообщают специалисты, у девочки черепно-мозговая травма, следы насильственных действий на лице и теле. По рассматриваемой следствием версии Лиза погибла от удушения, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тамбовской области Елена Кярсна.

Орудие убийства пока обнаружить не удалось. Предположительно, это мог быть шнурок от зарядного устройства. Сейчас подозреваемый в следственном изоляторе. Свою вину он по-прежнему не признает. Как рассказали представители следственной группы, подозреваемый хорошо ориентируется в районе, где нашли тело девочки, так как проживал рядом.

Впереди у следствия еще множество экспертиз. Пока не известно, имело ли место сексуальное насилие.