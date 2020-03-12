"МУЛЬТ в кино" возвращает "Союзмультфильм" на экраны кинотеатров

Популярный проект "МУЛЬТ в кино" и "Союзмультфильм" представят новую серию "Простоквашино" под названием "Все включено", которая расскажет о том, как провел свой отпуск почтальон Печкин. Показы стартуют 14 марта в кинотеатрах 500 городов страны. Это первый случай за более чем 20 лет, когда проект киностудии выходит в такой широкий прокат.

"22 марта киножурнал "МУЛЬТ в кино" отмечает свой первый юбилей – 5 лет. В связи с этим, мы решили подготовить сюрприз для юных кинозрителей: разнообразили наши выпуски всем известными и полюбившимися персонажами "Союзмультфильма". Теперь малыши смогут увидеть на большом экране не только современных мультгероев, но и персонажей, на которых выросло не одно поколение", — сообщила генеральный продюсер интерактивного киножурнала "МУЛЬТ в кино" и телеканала "МУЛЬТ" Татьяна Цыварева.

Она отметила, что аудитория "МУЛЬТ в кино" достигла 5 миллионов детей и родителей. Киножурнал выходит круглый год в 800 кинотеатрах более 500 городов страны: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи.

"Мы начинали с полутора сотен сетевых экранов в городах миллионниках, а сегодня география "МУЛЬТ в кино" охватывает всю страну. Наши самые первые зрители уже подросли и теперь ведут на выпуски "МУЛЬТ кино" своих младших сестер и братьев. И этот первый в жизни киносеанс, — точь-в-точь как у их мам и пап когда-то, — начнется с родных мультиков, в том числе, с новых историй легендарного "Союзмультфильма", — сказал генеральный продюсер интерактивного киножурнала "МУЛЬТ в кино" Иван Кудрявцев.

По его словам, киножурнал стал третьей отечественной анимационной франшизой в истории по числу зрителей после "Трёх богатырей" и "Ивана-Царевича". По охвату кинотеатральной аудитории "МУЛЬТ в кино" опередил "Снежную Королеву", "Фиксиков", "Смешариков" и "Белку и Стрелку".