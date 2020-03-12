Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" после заражения своего одноклубника

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил руководству своего клуба о том, что пока не намерен возвращаться в состав команды после новости о заражении своего партнера по команде Даниэле Ругани.

На данный момент Роналду находится в Португалии, сообщает Спортс.Ru. Он отправился на остров Мадейра проведать свою мать, накануне перенесшую инсульт. К тому же, в "Ювентусе" и без того объявлен карантин.

Напомним, что накануне стало известно о том, что матч 1/8 финала между "Ювентусом" и французским "Лионом" отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии инфекции.