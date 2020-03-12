"Динамо" оставило "Спартак" за бортом Кубка Гагарина

Столичные хоккейные клубы "Динамо" и "Спартак" завершили очную серию в плей-офф Континентальной хоккейной лиге. Победителем противостояния стали хоккеисты "Динамо", выигравшие серию со счетом 4:2.

Победа в серии стала возможна после шестого матча, когда динамовцы одержали победу над своими земляками со счетом 3:2. Основное время матча завершилось вничью – 2:2. Голы за бело-голубых забивали Владимир Брюквин и Андре Петерссон, а за красно-белых – Робин Ганзл и Александр Хохлачев. В овертайме победу для "Динамо" вырвал Дмитрий Яшкин.

Следующим соперником "Динамо" по Кубку Гагарина станет еще один московский клуб – действующий чемпион турнира и победитель "регулярки" КХЛ ЦСКА. Первые два матча серии состоятся на домашней площадке "армейцев" 18 и 20 марта.