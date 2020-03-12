"Ювентус" тотально самоизолировался: на карантине 121 сотрудник клуба

Туринский "Ювентус" объявил о клубном карантине. С четверга на самоизоляции в клубном отеле будет находиться 121 сотрудник "Старой синьоры". Главной причиной такого стало заражение коронавирусом защитника команды Даниэле Ругани.

В число тех, кто в ближайшее время будет жить в отеле, входят президент клуба Андреа Аньелли, другие представители руководства "Ювентуса", футболисты и персонал, сообщает Спорт24.Ru. Отель находится рядом с тренировочным центром.

Вне списка самоизолированных находится Криштиану Роналду. Португалец находится на острове Мадейра, где навещает перенесшую ранее инсульт мать. Он уже сообщил боссам "Юве" о том, что переждет карантин у себя дома в Португалии.