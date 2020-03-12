Лига Европы. "МанЮнайтед" разгромил ЛАСК на выезде

На футбольных полях Европы прошли первые матчи Лиги Европы. Английский "Манчестер Юнайтед" проводил выездную встречу против австрийского клуба ЛАСК. Матч проходил в Линце и завершился разгромной победой "Красных дьяволов" со счетом 5:0.

Начало разгрома австрийцев положил Одион Игало, забивший на 28 минуте. Во втором тайме его поддержали Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра, каждый из которых забил по одному голу.

Теперь командам предстоит провести ответную встречу, проведение которой намечено на 19 марта в Манчестере.

В двух других параллельных встречах дня франкфуртский "Айнтрахт" на своем поле крупно проиграл швейцарскому "Базелю" (0:3), а турецкий "Башакшехир" на своем поле обыграл датский "Копенгаген" благодаря одному голу.