Американская биржа закрылась рекордным падением с 1987 года

Ключевые индексы потеряли более 9% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это крупнейший обвал основных котировок с октября 1987 года. На этот раз причиной обвала послужили страхи на фоне коронавируса.

19 октября 1987 года промышленный индекс Dow Jones потерял 22,6%. Сейчас он снизился на 9,99%. Индекс S&P 500 потерял 9,51%. Для него это тоже худший результат с 1987 года; тогда сокращение составило более 18%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 9,43%.

Наибольшее снижение отмечено у авиаперевозчиков и компаний, организующих круизы и туристические поездки, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка намерен осуществить дополнительные вливания в финансовую систему суммарно на 1,5 трлн долларов. Об этих планах было объявлено до завершения фондовых торгов, однако они все равно закончились значительным снижением котировок.

Давление на биржи в четверг оказало заявление Дональда Трампа о введение 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта.