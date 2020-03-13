"Американцы в панике": жена Овечкина оценила ситуацию с коронавирусом в США

Жена хоккеиста американского клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса в США. Супруга Ови заявила – у американцев паника.

"В Америке приостановили сезон НХЛ, в магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальные салфетки и жидкости уже не найти, — написала Анастасия в своем личном Instagram-аккаунте. – В общем, паника с каждым днем все больше! Очень надеюсь, что этот кошмар скоро закончится!"

Напомним, что ранее организаторы Национальной хоккейной лиги сообщили о приостановке регулярного чемпионата. К такому решению в НХЛ пришли после положительного теста на коронавирус с одного из игроков клуба НБА.