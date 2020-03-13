Тема:

Евровидение-2020 45 минут назад

13 марта 202001:31

Группа Little Big рассекретила композицию, с которой поедет на "Евровидение"

instagram.com/littlebigband

Группа Little Big в своем Instagram назвала песню, с которой поедет в мае на конкурс "Евровидение-2020" в Нидерланды. Это композиция Uno, отрывок из которой в начале марта появился в Сети.

Песня исполняется на английском языке со счетом в припеве на испанском.

Подписчики разделились во взглядах на композицию. Одни убеждены, что группу ждет победа, другие, наоборот, считают, что песня – не хит, и все, что музыканты представляли раньше, звучит гораздо интереснее.

По мнению музыкального критика Артура Гаспаряна, песня Uno вряд ли одержит победу, но внимание европейского зрителя обратит, передает ТАСС.

Илья Легостаев отметил, что в композиции есть заводной ритм, который может выгодно выделить российскую команду на фоне "всех плаксивых баллад, которыми обычно изобилует "Евровидение".

Продюсер Яна Рудковская считает, что конкурсная песня группы Little Big уступает их прежним хитам, но это не помешает добиться успеха: "Это неплохой, модный трек, но мне не хватило хитовости".

Little Big — российская панк-рэйв группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге.

"Евровидение-2020" должно пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право провести конкурс после победы исполнителя Дункана Лоуренса в 2019 году.

Клип на песню Uno уже размещен на официальном сайте конкурса.

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