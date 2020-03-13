Наставник "Арсенала" Артета заразился коронавирусом. Часть клуба на карантине

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус нового типа, результаты которого он получил на руки в четверг вечером. Все недавно контактировавшие люди из клуба отправятся на карантин.

"Персонал команды, недавно тесно контактировавший с Микелем, отправится на самоизоляцию в соответствии с директивами правительства", — говорится в сообщении "канониров" на официальном сайте. Остальные члены клуба продолжат работу в штатном режиме.

Кроме того, тренировочный центр "Арсенала" "Лондон Колни" уже закрыт на карантин.

Сам испанский наставник "пушкарей" сожалеет о случившемся: "Жаль, что так получилось, но тест я сдал после того, как почувствовал себя плохо. Я вернусь к работе после того, как мне позволят".

Накануне организаторы английской премьер-лиги сообщили о том, что матчи турнира, несмотря на распространение коронавируса, отменяться не будут. Однако вскоре после новости о заражении Артеты в АПЛ заявили, что утром 13 марта состоится экстренное заседание лиги по поводу ближайших матчей чемпионата.