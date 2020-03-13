Бах не стал исключать возможной отмены Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил то, насколько объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса может сказаться на проведении летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

"Мы будем следовать рекомендациям ВОЗ. Не стоит забывать о проблемах с квалификационными турнирами Игр, ведь в некоторых видах спорта они все еще не завершены, следовательно, находятся под угрозой, — цитирует Баха Чемпионат.Com. – В этих условиях мы должны крайне гибко реагировать на проблемы".

"В МОК очень рассчитывают на то, что 24 июля пройдет торжественная церемония открытия Олимпийских игр. Мы располагаем еще четырьмя месяцами до ее старта, и мы намерены использовать их так, чтобы на Олимпиаде не было никаких проблем".

Напомним, что по всему миру постепенно отменяются спортивные массовые соревнования. О приостановке турниров уже объявили в Италии, американских лигах НБА, НХЛ и MLS. Частично закрываются стадионы в футбольной Лиге чемпионов и Лиге Европы. Под угрозой паузы и английская премьер-лига.