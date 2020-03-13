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13 марта 202001:47

Huawei делает большие ставки на европейские патенты, несмотря на давление США

EPA

Несмотря на то, что администрация Трампа оказывает давление на европейские страны, чтобы те прекратили использовать оборудование Huawei Technologies Co., китайский телекоммуникационный гигант увеличивает свое присутствие в Европе, подав в прошлом году больше заявок на патенты, чем любая другая компания.

Согласно отчету Европейского патентного ведомства, компания Huawei подала 3524 патентные заявки. Для сравнения, южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. подал 2 858 заявок. Две трети заявок Huawei были поданы в области цифровых коммуникаций, куда включены и технологии, использующиеся для построения и функционирования мобильных сетей пятого поколения, известных как 5G.

Европейские чиновники до сих пор в значительной степени игнорировали настойчивые требования США, которые стараются всеми силами не допустить крупнейшего китайского производителя телекоммуникационного оборудования до участия в развертывании в США сетей 5G. Споры между Huawei и различными американскими ведомствами не утихают и по сей день. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал закон, который запрещает использования федеральных бюджетных средств на закупку оборудования у телекоммуникационных компаний, признанных угрозой национальной безопасности, как, например, корпорация Huawei.

Британские законодатели, поддержав решение правительства премьер-министра Бориса Джонсона и вопреки мнению президента США Дональда Трампа, проголосовали за законопроект, разрешающий китайской компании Huawei участие в проекте развертывании сетей 5G. Впрочем, Huawei запрещено поставлять и устанавливать оборудование в особых частях британской коммуникационной сети, называемых "центральным ядром".

Чиновники из администрации президента Дональда Трампа продолжают призывать Джонсона и других европейских союзников прекратить вести дела с Huawei в связи с утверждениями о том, что компания управляется Коммунистической партией Китая, а потому подозревается в шпионаже. Huawei всегда отрицала эти обвинения.

Усилия США по внесению Huawei в черный список не помешали компании развивать свой бизнес. Хотя нет никакой гарантии, что все патентные заявки Huawei в Европе одобрят, но действия компании ясно дают понять, что она будет получать деньги, по крайней мере, за счет патентных гонораров, независимо от того, что решат политики.

Huawei на сегодняшний день является крупнейшим заявителем по количеству патентов на цифровые коммуникации. Количество заявок у Huawei подано больше, чем у Ericsson AB и Qualcomm Inc. вместе взятых.

В прошлом году в Европейском патентном ведомстве наблюдался 4-процентный скачок числа заявок, вызванный в основном скачками в развитии цифровых коммуникаций и компьютерных технологий, включая искусственный интеллект.

На долю американских компаний, возглавляемых Alphabet Inc. и Microsoft Corp., пришлось 38% заявок в области компьютерных технологий. Samsung, Huawei и Intel Corp. составили пятерку крупнейших патентных заявителей в этой области.

В то время как американские компании подали четверть всех заявок, заявки от китайских компаний выросли почти в шесть раз по сравнению с 2010 годом. Помимо компьютерных технологий, американские компании лидировали в патентах в области медицинских технологий и фармацевтики. Эти цифры подкрепляют другие исследования, указывающие на то, что китайские изобретатели подрывают американское господство в высокотехнологичных областях.

Компании подают патентные заявки в тех регионах, где, как они ожидают, будут продавать продукцию и получать прибыль, а также делают небольшие поглощения, основываясь на правилах различных патентных ведомств.

Вот почему International Business Machines Corp., традиционно крупнейший получатель патента в США, даже не входит в число 50 крупнейших заявителей в Европе.

Производственный конгломерат United Technologies Corp. является ведущим американским заявителем в Европе, за которым следуют Qualcomm и General Electric Co.

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