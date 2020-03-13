В Китае предположили, что коронавирус в страну завезли американские военные

Коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань по вине американских военных. Такую версию предложил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Но объяснения, каким образом коронавирус мог попасть в Ухань с помощью военных США, он не дал, сообщает ТАСС.

В конце декабря 2019 года в Центральном Китае была зафиксирована вспышка коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тысяч человек более чем в ста странах, около 4,3 тысяч умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.