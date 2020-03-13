Торги в Азии открылись очередным обвалом котировок

Очередным обвалом котировок открылись в пятницу торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне общемирового снижения из-за угрозы распространения коронавируса.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций ведущих компаний страны, опустился более чем на восемь процентов, сообщает ТАСС.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи рухнул более чем на семь процентов после открытия торгов; индекс Шанхайской фондовой биржи упал примерно на четыре процента,

В США ключевые индексы потеряли более 9% в четверг по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это крупнейший обвал основных котировок с октября 1987 года.

Российский рынок завершил вчерашний день в красной зоне. Московская биржа закрылась падением на 11%. Индекс РТС ушел ниже тысячи пунктов впервые с июля 2017 года. Главным фактором давления стало резкое падение цен на нефть на мировых рынках.

Нефтяные котировки вновь начали снижаться. Причин несколько, но главные — это объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса, также заявления о снижении цен на нефть для клиентов со стороны Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта.

Черное золото начало дешеветь еще в понедельник. 6 марта альянс ОПЕК+ решил не продлевать соглашение о сокращении добычи. И с 1 апреля картель и страны, не входящие в него, будут вновь наращивать объемы. Но несмотря на это решение, сотрудничество в рамках ОПЕК+ продолжается.