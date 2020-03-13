Русал отчиталась о падении прибыли в 2019 году в 1,77 раза

Российский алюминиевый гигант “Русал” отчитался по стандартам международной отчетности за 2019 год. Прибыль объединенной компании за прошлый год сократилась по сравнению с предыдущим периодом в 1,77 раза, составив $960 млн.

Из отчета компании следует, что если в 2018 году ее скорректированная чистая прибыль составила $856 млн, то по итогам 2019 года был получен чистый убыток в размере $270 млн. Нормализованная чистая прибыль сократилась на 24,9% до $1,273 млрд. Выручка алюминиевого гиганта при этом сократилась на 5,5% до $9,711 млрд. Скорректированная EBITDA снизилась в 2,2 раза до $966 млн.

“В прошлом году "Русал", как и вся алюминиевая отрасль в целом, столкнулся с серьезными испытаниями, в том числе с падением средней цены на алюминий на LME более чем на 15%, что в конечном итоге привело к снижению годовой выручки компании по сравнению с результатами 2018 года. Ситуация также осложнилась из-за пропуска сезона контрактации вследствие действовавших санкций OFAC”, — приводится в отчете комментарий генерального директора ОК “Русал” Евгения Никитина. При этом он отметил, что в 2019 году компания продолжила восстанавливать отношения с клиентами. Российский гигант вернулся “на рынок продукции с высокой добавленной стоимостью (ПДС)” и возобновил ряд долгосрочных контрактов.

Снижение чистой прибыли в IV квартале 2019 года составило 5,4%. Показатель снизился до $141 млн.