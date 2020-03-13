Менеджер Нурмагомедова дал понять – бой Хабиба и Фергюсона состоится

Менеджер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прояснил картинк перед предстоящим боем своего клиента и американца Тони Фергюсоном.

"Ребята, бой Хабиба и очкарика состоится 18 апреля, — приводит слова менеджера Спорт24.Ru. – UFC всегда находит выход. С фанатами или без них – этот бой состоится. Людям дома нужно развлечение".

Напомним, что накануне губернатор штата Нью-Йорк объявил о запрете на территории штата мероприятий общей численностью в пятьсот человек. Запрет введен с 13 марта. Бой запланирован на 18 апреля.