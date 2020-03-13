Коронавирусом заразилась супруга премьера Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился на карантин из-за коронавируса. У самого Трюдо симптомов нет, однако глава канадского правительства решил поработать дома из-за появления подозрений на заболевание у его жены.

Супруга Трюдо накануне вернулась с выступления в Великобритании. В Канаде уже подтвердили около 100 случаев заражения коронавирусом.

Также вирусом заразилась сотрудницы представительства Филиппин в ООН, глава британской телекоммуникационной компании BT Филип Дженсен, лидер крайне правой партии Испании "Вокс" Сантьяго Абаскаль. Подцепил болезнь главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета. Под наблюдением находится и президент Бразилии, так как болезнь выявили у сотрудника его администрации, сообщает ТАСС.

Куда хуже обстоят дела в США, где количество заболевших приближается к 1000 человек. Свою работу из-за распространения вируса приостанавливает Диснейленд — аттракционы будут закрыт ыкак минимум до конца марта.

Не ждут посетителей и на трибунах вдоль трассы в австралийском Мельбурне, где сегодня должен был стартовать этап чемпионата мира "Формулы-1". Международная автомобильная федерация сообщила об его отмене.



Общее количество заболевших в мире на данный момент превысило 125 тысяч человек, помимо Китая вирус особенно свирепствует в Италии, где заразилось коронавирусом более 12 тысяч человек. Следом идут Иран и Южная Корея, сообщает телеканал "Россия 24".

Россия полностью запретила въезд на свою территорию из Италии для граждан любой страны. Исключение есть только для жителей Евразийского экономического союза. Приостановлена и выдача виз.

Правительство в постановлении подчеркивает: меры временные, они вызваны особыми обстоятельствами. Также с сегодняшнего дня ограничено авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Российские компании смогут летать всего в несколько городов этих стран — и только из терминала F аэропорта Шереметьево.