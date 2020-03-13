Помпео: США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти"

США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

По версии американских властей, TNK Trading International поставляет венесуэльскую нефть в обход ранее введенных ограничений. Как заявил Помпео, санкции заставят президента Венесуэлы Николаса Мадуро сесть за стол переговоров, сообщает "Россия 24".

Министр иностранных дел боливарианской республики уже назвал действия США незаконными. По его мнению, Соединенные Штаты демонстрируют неуважение к международному праву. Министр призвал незамедлительно отменить санкции.