США нанесли удары по объектам в Ираке

США нанесли ответные удары по объектам военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке. Об этом говорится в распространенном сообщении Пентагона.

По данным оборонного агентства, Соединенные Штаты атаковали пять оружейных складов силами группировки. В заявлении также подчеркивается, что удары США носили оборонительный характер и были ответом на угрозу со стороны шиитских ополченческих группировок.

В результате нападения на базу коалиции погибли два американских и один британский военный. Атаку раскритиковали в ООН. Пресс-секретарь ООН призвал иностранные войска, служащие в Ираке, к максимальной сдержанности.

"Эти продолжающиеся нападения представляют собой явную и существенную угрозу для страны, и риск мошеннических действий со стороны вооруженных группировок остается постоянной проблемой. Последнее, что нужно Ираку, — это служить ареной для вендетт. Максимальная сдержанность со всех сторон -- это единственный путь вперед. Правительство Ирака должно в полной мере использовать свои полномочия для привлечения виновных к ответственности и предотвращения будущих нападений", — заявил Стефан Дюжаррик, официальный представитель Генерального секретаря ООН.