Коронавирус добрался до "Челси": заражен один футболист, в клубе карантин

Футбольный клуб "Челси" сделал официальное заявление, в котором признался – коронавирусом теперь болеют и в команде российского предпринимателя Романа Абрамовича. Заразился инфекцией 19-летний игрок Каллум Хадсон-Одои.

Футболист уже на карантине, а контактировавшие с молодым человеком люди будут вынуждены уйти в самоизоляцию, сообщает официальный сайт "синих". В этом случае речь идет обо всем составе клуба, а также тренерском штабе и персонале команды. Исключением станут те, кто не имел тесного контакта с игроком.

Хадсон-Одои стал вторым представителем английской премьер-лиги, которого поразил коронавирус. Ранее положительный тест на инфекцию сдал главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета.

В руководстве АПЛ уже объявили об экстренном заседании, где будет обсуждаться целесообразность проведения дальнейших игр чемпионата Англии. Оно состоится в пятницу, 13 марта.